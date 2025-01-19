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Türkiye
AA 19.01.2025 08:29

Turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Koreli turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Turistleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen minibüs ile otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Akçabelen Mahallesi'ndeki yol ayrımında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobildeki Eyüp Eyi'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kazada yaralanan otomobildeki Mehmet Eyi ve Ferhat T. ile minibüsteki 5 turist, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ölen Eyüp Eyi'nin oğlu olduğu öğrenilen Mehmet Eyi, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı Ferhat T. de Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Turistlerin bulunduğu minibüsün Kapadokya'dan Antalya'ya gittiği öğrenildi.

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