Açık 0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.01.2025 08:11

Kocaeli'de zehir taciri 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Kocaeli'de zehir taciri 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Darıca ve Karamürsel ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 38 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 1 gram esrar, 10 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 780 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu bulundurma veya kullanma" suçu kapsamında haklarında işlem yapılan 5 kişi serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ETİKETLER
Kocaeli Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Edirne’de bariyerlere çarpan 20 tonluk tır köprüden düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:03
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: Ölü sayısı 77 oldu
07:44
Edirne’de bariyerlere çarpan 20 tonluk tır köprüden düştü
07:13
ABD'de TikTok yasaklandı
06:31
İngiltere'de Filistin'e destek gösterisinde 77 kişi gözaltına alındı
06:05
Fatih'te ahşap binada yangın
05:47
Sakarya’da trafik kazası: Otomobilin kapısı çarpıştığı aracın farında asılı kaldı
İngiltere'de Filistin'e destek gösterisinde 77 kişi gözaltına alındı
İngiltere'de Filistin'e destek gösterisinde 77 kişi gözaltına alındı
FOTO FOKUS
Bayraktar KIZILELMA, bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
Bayraktar KIZILELMA, bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ