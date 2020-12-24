Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maske dolandırıcılığından aranan zanlı Kars'ta yakalandı
İstanbul'da 1,5 milyon lira değerinde maske dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla aranan Azerbaycan uyruklu kişi, Kars üzerinden yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.
İstanbul'da 14 esnaftan yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki tıbbi cerrahi maskeyi aldıktan sonra kayıplara karıştığı belirlenen Azerbaycan uyruklu S.H'nin Kars üzerinden yurt dışına çıkacağı ihbarı üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Otobüste yakalandı
Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda S.H, yurt dışına çıkmaya çalışırken otobüste yakalandı.
Gözaltına alınan S.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
S.H, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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