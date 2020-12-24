Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da şüpheli poşet polisi alarma geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman PTT Başmüdürlüğü önüne bırakılan şüpheli poşet polis ekiplerini alarma geçirdi. Çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınan poşet, fünyeyle patlatıldı.
Atatürk Bulvarında PTT önündeki polis barikatına bırakılan poşeti görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanı ekiplerinin çalışmasının ardından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.
Etiketler: PTT
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