Haber Giriş: Kaynak: AA
Maske denetimi yapan polislere saldıran 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Elazığ'da maske denetimi yapan polislere saldıran 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da Gazi ve Vali Fahri Bey caddelerinde maske denetiminde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikaz ettikleri G.G'nin mukavemetiyle karşılaştı ve hakaretine uğradı.
Polis, G.G'yi pasajda yakaladığı sırada arkadaşları O.T. ve E.T. güvenlik güçlerine saldırıda bulundu.
İki polise saldıran 3 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Zanlıların kasten yaralama, taciz ve uyuşturucudan suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: polis maske denetimiSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 12:40
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