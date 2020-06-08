Galataport'tan başlayacak, Atatürk Kültür Merkezine uzanacak. 5 duraklı Beyoğlu Kültür Yolu'nun 3. durağı da tamamlandı. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Restorasyonu 35 gün gibi kısa bir sürede tamamlanan ve bir dönem evlendirme dairesi olarak da kullanılan tarihi bina, 110 kişilik tiyatro ve 97 kişilik sinema salonuyla bir kültür merkezi haline getirildi.

Galataport ile kültür merkezi arasında kalan durak ise Galata Kulesi. Kule de yeni çehresiyle 15 Eylül'de hizmete açılacak.

"Türkiye'nin ilk sinema müzesi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Restorasyonları haziran sonuna kadar tamamlıyoruz" dedi.

Kültür merkezinin 4. durağı Atlas Pasajı ve Sineması da eylül ayında hizmete girecek. Bakan Ersoy, şunları anlattı:

"Türkiye’nin ilk sinema müzesini eylül ayı itibarıyla hizmete alıyoruz. Eylül sonu itibarıyla artık Yeşilçam’ın galalarını Beyoğlu’nda gerçekleştireceğiz."

Son durak ise Yeni Atatürk Kültür Merkezi ve içerisindeki kültür sokağı olacak.