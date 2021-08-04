Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan yangın günlerdir sürüyor.

Orhaniye, Turgut, Turunç ve Kumlubük mevkisinde etkili olan yangınları kontrol altına almak için aralıksız şekilde havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla Marmaris’te alevler Amos Antik Kenti’ne doğru ilerliyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/Y4sZB1GFhl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021

Yangın Amos Antik Kenti'ne doğru ilerliyor

Kumlubük mevkisinde rüzgarın şiddetiyle etkisini artıran yangın, Amos Antik Kenti'ne doğru ilerliyor.

İtfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan yangının önünü kesmek için yoğun çaba sarf ediyor.