Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaris'teki yangın Amos Antik Kenti'ne ilerliyor
Marmaris'in Kumlubük mevkisinde etkisini sürdüren yangın, Amos Antik Kenti'ne doğru ilerliyor. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin önünü kesmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan yangın günlerdir sürüyor.
Orhaniye, Turgut, Turunç ve Kumlubük mevkisinde etkili olan yangınları kontrol altına almak için aralıksız şekilde havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla Marmaris’te alevler Amos Antik Kenti’ne doğru ilerliyor. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/Y4sZB1GFhl— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 4, 2021
Yangın Amos Antik Kenti'ne doğru ilerliyor
Kumlubük mevkisinde rüzgarın şiddetiyle etkisini artıran yangın, Amos Antik Kenti'ne doğru ilerliyor.
İtfaiye ekipleri hem havadan hem de karadan yangının önünü kesmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Etiketler: Orman Orman Yangını Yangın
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