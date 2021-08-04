Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz ve yer ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Orman Yangını Yangın
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