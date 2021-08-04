Üçyüzlü Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki yön levhasına çarparak durabildi. O sırada kaldırma yürüyen anne ile çocuğu, hafif ticari aracın yön levhasına takılarak durmasıyla ezilmekten son anda kurtuldu.

"Direk olmasaydı kadın ve çocuğu ezilirdi"

Görgü tanığı Erkan Baran, "Araç cadde yönünden gelirken, karşıya geçmeye çalışan otomobile yandan çarptı. Bu direk olmasaydı kadın ve çocuğu altına alırdı" dedi.

"Yön levhası hayat kurtardı"

Caddede esnaf olan Hakan Demirer ise, "Karşıya geçmeye çalışan hafif ticari araçla, caddede seyreden otomobil çarpıştı. Direk olmasaydı, kadın ve çocuk ezilecekti. O direk hayat kurtardı. Yön levhası hayat kurtardı. Hafif ticari aracın şoförünün beli ağrıdı biraz. Kendisindeydi, bir sıkıntısı yoktu. Çarpıştığı kişiyle anlaştılar ve tutanak tuttular. Kadın ile çocuğu devam etti. Onlarlık bir durum yoktu. Canlarını kurtardılar ne olduğunu da anlayamadılar" açıklamasını yaptı.