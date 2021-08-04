Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğe damlatıp yiyen yaşlı çift öldü
[Fotoğraf: Arşiv]
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, tarım ilacını vitamin zannederek ekmeğin üzerine damlatıp yiyen yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'ndeki bahçeli evde yaşayan Hüseyin (80) ile Fatma Bahçalı (79) çifti, vitamin zannederek tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatıp yedi.
Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çift müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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