Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kazı çalışması sırasında patlama
İstanbul Zeytinburnu'nda, kazı çalışması yapan işçilerin elektrik kablolarını koparması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.
Yeşiltepe Mahallesi 53. Sokak'taki 5 katlı binanın önünde kazı çalışması yapan iki işçinin yanlışlıkla yer altından geçen elektrik kablolarını koparmaları üzerine patlama meydana geldi.
Patlama sonrası oluşan hafif çaplı yangında işçilerden biri kolundan yaralandı.
Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: İş Kazaları
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