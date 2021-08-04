Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 41 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da 41 evde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 41 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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