Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beykoz'da çıkan orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Tokatköy'deki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak iç kısımlara sıçraması önlendi.
İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını İtfaiye
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