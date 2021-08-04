Tokatköy'deki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak iç kısımlara sıçraması önlendi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.