Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen kontroller sırasında durdurulan bir tırın dorsesinde, 264'ü Afganistan, 30'u Pakistan ve 6'sı İran uyruklu olmak üzere toplamda 300 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarmanın su ve yemek dağıttığı düzensiz göçmenler, bölgeye çağrılan sağlık ekibince ambulans içinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, tır şoförü ise gözaltına alındı.