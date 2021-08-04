Haber Giriş: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Feke'deki orman yangınına müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Feke ilçesi Akoluk mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve yer ekibi sevk edildi.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Etiketler: Orman Yangını
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