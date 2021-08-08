Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaris'teki orman yangınında 33 yaban hayvanı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında 33 yaban hayvanının da kurtarıldığı belirtildi.
İlçede 29 Temmuz'da başlayan ve 6 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında alevlerin ve yoğun dumanın etkili olduğu ormanlık alanda kalan 27 kaplumbağa, 2 güvercin, kaya kartalı, ebabil kuşu, karatavuk ve sincap bulundu.
Bazıları yaralı olan hayvanlar Marmaris Milli Park Müdürlüğü görevlileri ile bazı vatandaşların çabasıyla yangında gönüllü hizmet veren veteriner hekimlere götürüldü. Burada tedavileri yapılan hayvanlar doğal ortamına salındı.
Kanatları yanmış şekilde bulunan ebabil kuşu ile karatavuğun ise özel bir veteriner kliniğindeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
Son Haberler
- 00:17
- 14:03
- 13:48
- 13:52
- 13:43
Sıradaki Haber
Terör propagandası yapan kişi havalimanında yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz