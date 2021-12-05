Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte dereler taştı, yollar ve caddeler göle döndü. Araçlar yollarda ilerlemekte zorlandı.

2 evi su bastı

İçmeler Mahallesi’ndeki Kayabal Deresi'nin taşması sonucu iki ev sular altında kaldı. Bazı köy yollarında heyelan olması sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın şiddetini azaltmasıyla bölgeye ekipler yönlendirildi. Yol açma çalışmalarının devam ettiği ilçede can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirdi.

Aydın kent merkezinde de yağışla birlikte yollar suyla kaplandı. Bodrum'da da birçok ana ve ara yolda su birikintisi oluştu.