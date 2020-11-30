Yeşilova Körfezi bölgesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup sığınmacı, mahsur kaldıklarını belirtip yardım talebinde bulundu.

Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıktıkları belirlenen 9 sığınmacıyı bota alarak kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.