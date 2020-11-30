Haber Giriş: 30 Kasım 2020 Pazartesi 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nu kullanarak Ankara istikametine seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Rüzgarlı mevkisinde, önünde seyreden Hüseyin C. yönetimindeki demir yüklü tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nda ulaşım, 2 şeritten kontrollü sağlanıyor.
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