Sacit A., 21 Haziran'da Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde orman yangınını çıkarmadan yaklaşık 1,5 saat önce motosikletiyle yanan alanlara yakın bölgedeki bir markete gitti.

Veresiye içki isteyen Sacit A.'nın alkollü olduğunu anlayan market sahibi, zanlının isteğini kabul etmedi.

Şüphelinin motosikletiyle markete gelmesi ve market sahibiyle konuşması da iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Suçunu itiraf edip tutuklanmıştı

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangınını çıkardığı iddia edilen Sacit A., polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 23 Haziran'da yakalanmış, suçunu itiraf eden şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Marmaris'teki yangında 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.