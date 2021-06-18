Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 20:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz açıkları 4,1 büyüklüğündeki depremle sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem saat 19.51'de kaydedildi.
Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 82,92 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
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