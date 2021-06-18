Rize'de plaj işletmecisi Zafer Koçal ve oğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü için ekiplere bir sürpriz hazırladı.

Denize giren oğlunu, çevreyi rahatsız eden kişi olarak ihbar eden Koçal, görevlilerden yardım istedi.

Sahil Güvenlik ekiplerine sürpriz

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, her şeyden habersiz Koçal'ın oğlunu bota aldı, kıyıya yanaştı.

Her şeyin bir oyun olduğu pasta ortaya çıkınca anlaşıldı.

Pasta kesiminin ardından Sahil Güvenlik personeli yine alkışlarla uğurlandı.