Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 18:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İhbar aldılar, plajda sürprizle karşılaştılar
Rize'de bir işletmeci sahil güvenlik ekipleri için sürpriz bir kutlama yaptı. İnsanları rahatsız eden bir vatandaş olduğu ihbarı yapan işletmeci, ekipleri plaja çağırdı. Çağrı üzerine plaja giden görevliler, kıyıda pasta ve alkışlarla karşılandı.
Rize'de plaj işletmecisi Zafer Koçal ve oğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü için ekiplere bir sürpriz hazırladı.
Denize giren oğlunu, çevreyi rahatsız eden kişi olarak ihbar eden Koçal, görevlilerden yardım istedi.
Sahil Güvenlik ekiplerine sürpriz
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, her şeyden habersiz Koçal'ın oğlunu bota aldı, kıyıya yanaştı.
Her şeyin bir oyun olduğu pasta ortaya çıkınca anlaşıldı.
Pasta kesiminin ardından Sahil Güvenlik personeli yine alkışlarla uğurlandı.
Etiketler: Rize Sahil Güvenlik
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