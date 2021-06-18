Çankırı Belediyesi'nin girişimleriyle şehrin yöresel ürünlerinden biri daha tescillendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen tutmaç çorbası kente ait tescil belgesi alan dördüncü ürün oldu.

Tescil belgesi alan diğer ürünler ise; Çankırı yumurtası, Çankırı sarımsaklı et, Çankırı yoka (ince) ekmek muskası.

15 ürün daha inceleme aşamasında

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çankırı'nın çok eski lezzetlerinden birine daha tescil almanın gururunu yaşıyoruz. Şu an 15 yöresel ürünümüze de başvuruda bulunduk, inceleme aşamasında. Bu güzel yoğurtlu çorbamızın küçük kareler kesilerek yapılan hamur kısmı da kooperatifimiz satışlarında yer alacaktır."