Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.11.2023 13:47

Marmara'nın için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nin batısında yarın akşam kuvvetli sağanak bekleniyor.

Marmara'nın için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların Trakya kesimi, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarın sabah saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

ETİKETLER
Marmara Bölgesi Hava Durumu Sağanak
Sıradaki Haber
Şırnak'ta bir tırda 216 kilogram sıvı uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:05
İsrail'in saldırılarında Gazze'de 35 bin konut tamamen yıkıldı
14:04
Fransa Nice'te yarın düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek gösterisi yasaklandı
14:03
Almanya'nın ihracatı eylülde beklentilerden fazla düştü
14:01
Evdeki altınları bozduran çocuk, 160 bin lirayı dolandırıcılara kaptırdı
14:00
Tarım, gıda ve içecek sektöründen 18,86 milyar dolarlık ihracat
13:59
Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduzla mücadele kapsamında havadan aşılı yem bırakıyor
İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı
İsrail'in sınır dışı ettiği binlerce Filistinli işçi Gazze'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Siyonist terör örgütleri İsrail'in kuruluşunda rol oynadı
Siyonist terör örgütleri İsrail'in kuruluşunda rol oynadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ