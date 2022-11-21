Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da kuvvetli lodos
[Fotograf: AA]
Marmara Denizi'nde yaklaşık bir haftadır etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle beş gündür Tekirdağ limanı ve sahilinde bekliyor.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor.
Rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limanda bekliyor, ağlarını onarıyor.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Fırtına
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