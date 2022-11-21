2022-2023 eğitim ve öğretim yılının 14-18 Kasım'ı kapsayan ilk ara tatilinin sona ermesiyle öğrenciler ders başı yaptı.

Bağcılar'daki Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde terör saldırısında hayatını kaybeden Yağmur Uçar anısına tören düzenlendi. Hüzünlü anların yaşandığı törene, taziye ziyareti için okula gelen Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz da katıldı.

Törende konuşan Abdullah Özdemir "Sözcüklerin boğazımıza düğümlendiği anı yaşıyoruz. Bu anlar hepimizi derinden üzen ve yaralayan anlar. Bugün birlik ve bütünlüğe ihtiyaç duyduğumuz dönemi yaşıyoruz. O açıdan bu saldırılar bizleri asla durduramayacak. Ülkemiz adına mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Yağmur Uçar'ın yakın arkadaşı Sümeyye Yaren ise duygularını "Şehidimiz Yağmur'la yollarımız bu okulda, bu sınıfta ve bu bahçede kavuştu. İyi ki de kavuştu. Geçen hafta nasıl okulun son günüyse bizim için de Yağmur'la geçirdiğimiz son gündü. Biz sana doyamadık. Sana kara topraklar doysun." şeklinde dile getirdi.

Duaların edildiği törenin ardından protokol, Yağmur Uçar'ın sınıfına geçerek arkadaşlarına ve öğretmenlerine başsağlığı diledi.

Sınıfta hüzünlü anlar yaşandı

Yağmur Uçar'ın eğitim gördüğü 10/A sınıfında da hüzünlü anlar yaşandı. Sınıf arkadaşları Yağmur'un fotoğrafını yakalarına takarak ders başı yaptı. Yağmur'un sırasına üzerinde, "Asla unutmayacağız" yazılı fotoğrafının yanı sıra Türk bayrağı ve çiçek bırakıldı.

Sınıfın bulunduğu ikinci katta da Yağmur Uçar için taziye köşesi oluşturuldu. Arkadaşları, masaya karanfilin yanı sıra Fenerbahçe taraftarı Yağmur için sarı lacivert krampon maketi bıraktı. Öğrenciler, köşedeki panoya duygularını döktükleri kağıtlar ile fotoğraflar astı.

Okul müdürü Mehmet Sansar, sınıfın bulunduğu kattaki konferans salonuna Yağmur Uçar'ın adını verdiklerini belirtti.