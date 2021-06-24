Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, İstanbul ve Kocaeli dışında sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.