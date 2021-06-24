Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da çok bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, İstanbul ve Kocaeli dışında sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Hava Durumu Meteoroloji Marmara Bölgesi
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