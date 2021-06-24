Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 44 düzensiz göçmen ve Türk kara sularına geri itilen bir göçmen yakalandı. Kaçak geçişi organize eden 2 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu, lüks yelkenli teknede 44 göçmenin bulunduğunu belirledi.
Düzensiz göçmenler, karaya çıkarılırken kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Çeşme'de lastik bottaki göçmen kurtarıldı
Çeşme'de de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki düzensiz göçmen kurtarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Karaya çıkarılan 45 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Asma kattan oğlunun üstüne düşen adam kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz