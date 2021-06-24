Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 08:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Asma kattan oğlunun üstüne düşen adam kamerada
Malatya'da bir esnaf, iş yerindeki asma kattan oğlunun üzerine düştü. Baba-oğul kazayı sıyrıklarla atlattı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi’nde, esnaflık yapan Ersin Kaya, dükkanın asma katına eşya taşıdığı sırada zeminde bulunan ahşabın ağırlığını taşıyamaması sonucu parçalanmasıyla asma katın altında bulunan oğlunun üzerine düştü.
Esnafın asma kattan oğlunun üzerine düşme anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbaan yansıdı.
Hafif şekilde yaralanan baba ile oğlu, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Etiketler: Malatya
Son Haberler
- 09:16
- 08:53
- 07:39
- 06:46
- 07:31
Sıradaki Haber
3 ilde sahte altın operasyonu: 18 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz