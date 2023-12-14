Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 14.12.2023 13:22

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Marmara ve Kuzey Ege'de yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 7 il için "turuncu" ve "sarı" uyarıda bulunuldu.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların, Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Bursa, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ için "sarı", Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, ani rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
ETİKETLER
Marmara Bölgesi Ege Bölgesi Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Yetkili servis yalanıyla hem parası hem de televizyonu çalındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Kırklareli'nde iki ayda 609 düzensiz göçmen yakalandı
14:52
Rize'nin çay ihracatı 9,6 milyon doları aştı
14:41
Şerafettin Elçi Havalimanı bir ayda 28 binden fazla yolcuyu ağırladı
14:39
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 11,3 trilyon liraya geriledi
14:41
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi
14:32
Bakan Yumaklı: Kuraklıkların şiddetleri ve süreleri uzamaya başladı
Kars'ta muhtar adayı halk ozanı ev ev gezerek sazlı sözlü oy istiyor
Kars'ta muhtar adayı halk ozanı ev ev gezerek sazlı sözlü oy istiyor
FOTO FOKUS
Filistinli genç, kardeşinin öldüğünü kabullenemedi
Filistinli genç, kardeşinin öldüğünü kabullenemedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ