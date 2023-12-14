Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale, öğleden sonra Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların, Kırklareli'nin kuzeyi, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Cumartesi sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç kesimleri, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların Cumartesi gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Bursa, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ için "sarı", Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.