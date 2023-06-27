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Türkiye
TRT Haber 27.06.2023 09:18

Marmara ve Karadeniz için yağış uyarısı

Marmara, Karadeniz Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Marmara ve Karadeniz için yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Karadeniz Bölgesi, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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