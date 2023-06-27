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Türkiye
Meteoroloji, TRT Haber 27.06.2023 06:28

4 günlük Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Kurban Bayramı'nda yurdun büyük bölümünde güneşli bir hava hakim olacak. Kuzey kesimlerde aralıklarla yağış görülecek. Hava sıcaklıkları ise batı ve güney kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

4 günlük Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kurban Bayramı'nda hava yurt genelinde az bulutlu ve güneşli geçecek.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Arife günü (27 Haziran Salı): Kuzeydoğu ve iç kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun, Kütahya, Çankırı, Eskişehir ve Artvin çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 günlük Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Bayramın birinci günü (28 Haziran Çarşamba) yurt genelinde güneşli hava hakim olacak. Kuzey ve iç kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimlerinin, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin, Orta Karadeniz kıyılarının, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 günlük Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

İkinci gün de sıcak hava etkili olacak

Bayramın ikinci günü (29 Haziran Perşembe) yurt genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 günlük Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Bayramın üçüncü günü (30 Haziran Cuma), yurt genelinde açık ve güneşli hava etkili olacak. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin, Batı Karadeniz kıyılarının, Orta ve Doğu Karadeniz’in, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 günlük Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde (1 Temmuz Cumartesi) ise ülkemizin büyük bölümünde güneşli ve açık hava etkisini sürdürecek. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı ve Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 günlük Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte tahminler...

İstanbul 31, Ankara 30 dereceyi görecek

Bayram süresince en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara ve Antalya'da 30, Samsun'da 27, İstanbul'da 31, İzmir'de 34, Adana'da 33, Diyarbakır'da 38, Erzurum'da 27, Trabzon'da 26 derece civarında seyretmesi bekleniyor. 

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