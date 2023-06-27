Açık 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.06.2023 05:51

Uşak'ta araçlara çarpıp "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsü yakalandı

Uşak'ta park halindeki araçlara çarptıktan sonra polislerin "dur" ihtarına uymayan tır sürücüsü gözaltına alındı. Sürücüye toplam 14 bin 966 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 8 ay el konuldu.

Uşak'ta araçlara çarpıp "dur" ihtarına uymayan tırın sürücüsü yakalandı

Kuyucak Uluyolu Caddesi'nde tırın park halindeki araçlara çarparak ilerlediği ihbarı üzerine bölgeye polis yönlendirildi.

Yavuz Sultan Selim ve İstiklal Caddesi'nden seyrederek Uşak-Afyonkarahisar kara yoluna çıkan tır, polislerin "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Tır, Uşak-Denizli kara yolunda durduruldu.

Ehliyetine de 8 ay süreyle el konuldu

Kendini tır içerisine kilitleyen sürücü Y.K, polislerin uyarılarına rağmen araçtan inmedi. Tırın kapısının açılması için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kesmeye çalıştığı sırada Y.K. kapıyı açarak araçtan indi.

Alkollü olduğu belirlenen Y.K. gözaltına alındı.

Sürücüye toplam 14 bin 966 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 8 ay el konuldu.

ETİKETLER
Uşak Polis
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:28
4 günlük Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte tahminler...
06:09
Bagajdan düzensiz göçmen çıktı
06:08
Meksika'da orman yangınları devam ediyor
06:04
Fatih’te metruk bina yandı
04:57
Şanlıurfa'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü: 8 yaralı
04:38
Diyarbakır'da atık depolama alanında çıkan yangın patlamalara sebep oldu
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saatleri...
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ