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Türkiye
AA 27.06.2023 06:06

Bagajdan düzensiz göçmen çıktı

Edirne'de otomobilin bagajında yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli yakalandı, Bulgaristan uyruklu sürücü tutuklandı.

Bagajdan düzensiz göçmen çıktı
[Fotograf: AA]

İhbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.D.'nin kullandığı otomobili Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurdu.

Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında Suriye uyruklu H.A. yakalandı. H.A. ve N.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen 500 euro ve 525 liraya el konuldu.

Şüphelilerden N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheli H.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Edirne Düzensiz Göçmenler
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