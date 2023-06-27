Bagajdan düzensiz göçmen çıktı

İhbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.D.'nin kullandığı otomobili Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurdu.

Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında Suriye uyruklu H.A. yakalandı. H.A. ve N.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen 500 euro ve 525 liraya el konuldu.

Şüphelilerden N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheli H.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.