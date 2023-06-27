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Türkiye
AA 27.06.2023 09:14

Edirne'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Edirne Valiliği, olası orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla 28 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı.

Edirne'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
[Temsili fotoğraf: AA]

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artmasıyla ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin arttığı belirtildi.

Kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği aktarılan açıklamada, "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74.maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66.maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 28 Haziran 2023-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

Orman parkları ve tabiat parkları yasaktan muaf tutulurken bu alanlarda piknik, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerin serbest olduğu ifade edildi.

Çevrede yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanların da yasaktan muaf tutulduğu belirtilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Edirne ili mülki hudutları içerisinde her türlü anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman İşletme Müdürlüklerimiz koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır."

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