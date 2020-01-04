Kış etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Pazar günü kuvvetli fırtına ve yağışlı hava geliyor. Meteoroloji yaşanacak sorunlara karşı ise uyarıyor.

Yağışlar, pazar gününden itibaren Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak. Pazartesi ve salı günleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu dışında ülke genelinde etkili olacak.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Mersin ve Adana'da yağışlar daha şiddetli olacak. Bu bölgelerde, metrekareye 100 kg ve üzeri yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde ise pazar gece yarısından itibaren fırtına şeklinde poyraz etkili olacak. Rüzgarın hız saatte 110 kilometreye kadar çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak uyarıların takip edilmesi ve yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: TRT Haber