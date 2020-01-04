Türkiye

Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı

04 Ocak 2020 Cumartesi 14:12 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 14:13

Çarşı ve mahalle bekçiliği için 2019'da iki ayrı dönemde yapılan sınavların sonuçları açıklandı.