Nissan firmasının eski üst yöneticisi Carlos Ghosn'un Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a kaçması tüm dünyanın gündeminde.

Ghosn'un, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçışı ile ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, olayda kullanılan 2 uçağa da el konulduğunu bildirdi. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili 3 müfettiş görevlendirdi.

Ghosn'un Türkiye üzerinden kaçışıyla ilgili başlatılan soruşturmada, İstanbul'da, 4 pilot, 1 firma yetkilisi ile 2 yer hizmeti veren özel şirket çalışanı gözaltına alındı. Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderilen 7 şüpheliden 5'i, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Japonya'dan bir hoparlör içinde gizlenerek kargoyla getirilmiş

Tutuklanan şüphelilerden O.K. Bakırköy Adliyesi'nde hem suçunu itiraf etti hem de önemli bilgiler verdi.

O.K. ifadesinde, Ghosn'un kaçışının İstanbul ayağından bir gün önce telefonla arandığını, ölümle tehdit edildiği için denileni yaptığını söyledi.

Carlos Ghasn'un Japonya'dan Atatürk Havalimanı'na bir hoparlör içerisinde gizlenerek kargoyla getirildiğini anlatan O.K., bu sayede Lübnan'a kaçışın sağlandığını ifade etti.

Kaynak: TRT Haber