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Manisa'da 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi04 Ocak 2020 Cumartesi 13:03 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 14:31
Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda yerin altına gömülü tankta 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ekipleri, İzmir-Ankara kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda denetim yaptı.
İstasyon binasının arkasında şüpheli bir düzenek tespit eden ekipler, savcılıktan alınan arama kararı sonrası kazı çalışması yaptı. Kazı sonunda yerin altına saklanmış bir tank ile bu tanka bağlı pompa ve 23 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, A.E, M.G. ve E.Y. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Salihli Manisa kaçak akaryakıt