Türkiye
Definecilere 35 metre derinlikte suçüstü04 Ocak 2020 Cumartesi 13:00 - Son Güncelleme 04 Ocak 2020 Cumartesi 14:34
Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'ndeki sit alanında define arayan 3 kişi, kazdıkları 35 metrelik tünelde suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, binlerce yıllık tarihi ve kültürel mirasıyla UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan tarihi Harput Mahallesi'nin Pancarlı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine hareke geçen ekipler, düzenledikleri baskınla sit alanında kaçak kazı yapan N.Y, R.Y. ve B.Y'yi, 35 metre derinlikteki tünelde suçüstü yakaladı.
Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Kaçak kazı Elazığ