Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji, Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışın bu gece etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi’nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, ani fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Etiketler: Marmara Bölgesi Meteoroloji Sağanak
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