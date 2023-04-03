Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferlerine fırtına engeli
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle durduruldu.
Kentte olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 12.30 itibarıyla iptal edildiği belirtildi.
Etiketler: İzmir Deniz Otobüsü
Son Haberler
- 13:49
- 13:39
- 13:36
- 13:40
- 13:31
Sıradaki Haber
İkna çalışmaları sonucu PKK'lı terörist teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz