Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkna çalışmaları sonucu PKK'lı terörist teslim oldu
Hakkari Valiliği, bir PKK'lı teröristin, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK mensubu bir erkek şahsın kendisi ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde 1 Nisan'da Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olması sağlanmış olup, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır." denildi.
Etiketler: Hakkari Terör Örgütü
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