Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
11 ilde yasa dışı bahis ve suç operasyonu: 65 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda 65 kişi yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandı. Kahraman polislerimize tebrikler."
.@EmniyetGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 3, 2023
Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasadışı bahis ve suç operasyonunda toplam
65 kişi yakalandı.@EmniyetGM ve Kahraman Polislerimize tebrikler????
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