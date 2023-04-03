İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda toplam 65 kişi yakalandı. Kahraman polislerimize tebrikler."

.@EmniyetGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde;

Samsun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasadışı bahis ve suç operasyonunda toplam

65 kişi yakalandı.@EmniyetGM ve Kahraman Polislerimize tebrikler????