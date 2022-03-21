Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde ulaşıma "poyraz" engel oldu
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda şilep, tanker ve balıkçı tekneleri denize açılamazken bir balıkçı kayığı da poyraz sebebiyle battı.
Marmara Denizi'nde sabahtan bu yana etkisini gösteren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Balıkçılara "poyraz" engeli
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle küçük tekne balıkçıları bugün denize açılamadı.
Bir balıkçı kayığı da poyraz nedeniyle battı.
Poyraz yarın da etkili olacak
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, poyrazın çok sert estiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.
Poyrazın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Etiketler: Balıkçılık Tekirdağ
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