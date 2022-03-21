Diyadin Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde 22 adrese düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof tüfek fişeği, 8 tabanca, 242 tabanca fişeği, 11 ruhsatsız av tüfeği, 36 av tüfeği fişeği, 255 bin lira, 500 bin lira değerinde 62 ziynet eşyası, toplam 2 milyon 57 bin 700 lira tutarında 31 adet el senedi, 609 bin lira tutarında 10 adet çek, 35 tapu senedi ve çok sayıda alacak/verecek defteri ile 17 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı.