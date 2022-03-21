Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ağrı’da suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı
Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığınca “ Örgütlü olarak tefecilik ve nitelikli yağma” suçları kapsamında, 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı.
Diyadin Doğubayazıt ve Tutak ilçelerinde 22 adrese düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof tüfek fişeği, 8 tabanca, 242 tabanca fişeği, 11 ruhsatsız av tüfeği, 36 av tüfeği fişeği, 255 bin lira, 500 bin lira değerinde 62 ziynet eşyası, toplam 2 milyon 57 bin 700 lira tutarında 31 adet el senedi, 609 bin lira tutarında 10 adet çek, 35 tapu senedi ve çok sayıda alacak/verecek defteri ile 17 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
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