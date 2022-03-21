Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarihi eser kaçakçılarına göz açtırılmıyor: 34 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 37 şüpheliden 34'ü yakalanırken 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında müze müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.
18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir heykel de satışa hazırlanırken ele geçirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Aydın Tarihi Eser
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