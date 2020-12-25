Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleriyle Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

