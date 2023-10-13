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Türkiye
AA 13.10.2023 10:15

Marmara Adası açıklarında gemi kazası

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası açıklarında çarpışan iki gemide hasar oluştu. Kazada yaralanma ya da çevre kirliliğinin bulunmadığı tespit edildi.

Marmara Adası açıklarında gemi kazası
[Fotograf: AA]

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın İzmail kentinden İspanya'nın Valensiya şehrine hareket eden 122 metre boyundaki "Haje Halimeh" isimli buğday yüklü kuru yük gemisi ile Rusya'nın Kavkaz limanından İsrail'in Aşdod kentine giden tahıl yüklü "Asomatos" isimli 169 metre boyundaki dökme yük gemisi Marmara Adası açıklarında çarpıştı.

Bunun üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye yönlendirildi.

Yapılan incelemelerde, gemilerde sadece hasar oluştuğu, herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da çevre kirliliğinin bulunmadığı tespit edildi.

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