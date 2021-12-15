Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'deki yoğun bakım hastası ambulans uçakla Bursa'ya nakledildi
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Mardin’de tedavi gören yoğun bakım hastası, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla ile Bursa'ya getirildi.
Mardin'de özel bir hastanede takip edilen 18 yaşındaki yoğun bakım hastası A.A'nın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi.
Yapılan araştırma sonucunda gencin tedavisinin Bursa'da yapılabileceği belirlenince, ambulans uçak hazırlandı.
Uçakla Mardin Havalimanı'ndan alınan hasta Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce havalimanından alınan hasta, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Hastanın tedavisi sürüyor.
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