Mardin'de özel bir hastanede takip edilen 18 yaşındaki yoğun bakım hastası A.A'nın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi.

Yapılan araştırma sonucunda gencin tedavisinin Bursa'da yapılabileceği belirlenince, ambulans uçak hazırlandı.

Uçakla Mardin Havalimanı'ndan alınan hasta Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce havalimanından alınan hasta, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanın tedavisi sürüyor.